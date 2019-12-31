В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в РФ

Еще трем украинцам суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Украины.

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Сейчас в Польше семь украинцев арестованы в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. По какой причине, в ведомстве не объяснили. Также там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговле оружием, контрабанде наркотических средств, разбойных нападениях.

Среди задержанных есть добровольцы и участники АТО.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержали одного из лидеров «УНА-УНСО», ветерана войны на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игоря Мазура (позывной «Тополь»). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября. Сам Мазур российские обвинения отвергает.

Вечером 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.