Обнародован список 87 незаконно удерживаемых «крымской группы»

Волонтер Вовк отметила, что эти люди сейчас находятся в тюрьмах оккупантов.

Волонтер Ирина Вовк обнародовала поименный список 87 незаконно удерживаемых «крымской группы».

Список фамилий она обнародовала на своей странице в Facebook после того, как вчера состоялся обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В представительстве президента Украины в АРК заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала, что на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона будет пытаться договориться об освобождении еще около 300 человек.