Зеленского назвали политиком года 46% украинцев - опрос

Далее с большим отрывом украинцы назвали Порошенко, Тимошенко и Разумкова.

46% украинцев назвали политиком 2019 году в Украине президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

На втором месте с большим отрывом украинцы назвали бывшего президента Украины Петра Порошенко (7,5%, в 2018 году 16%), лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко (3%, в прошлом году 12%), председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова (3%), сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (3%, в прошлом году 4%), председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (2%). В то же время 24% опрошенных граждан не назвали ни одной кандидатуры.

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Кроме того, по данным опроса, 44% граждан считают, что Украина идет в правильном направлении, а 36% - в неправильном и 20% - не определились. Социологи сравнивают, что в конце 2018 года 70% считали направление движения страны неправильным и только 18% правильным, а 12% не определились.

Социологи отмечают, что последний раз убеждения в правильности направления Украины преобладало в общественном мнении после президентских выборов в июне 2005 года (тогда 42% считали направление движения страны правильным, 31% - неправильным), а уже в ноябре 2005 года мнение граждан изменилось на противоположное - 59% считали направление движения страны неправильным и только 18% - правильным.

В то же время, как и в предыдущем году, большинство граждан считают, что в большинстве сфер жизни положение в Украине за текущий год ухудшилось, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году. По мнению населения, наиболее негативные изменения в 2019 году произошли: в уровне цен и тарифов (61%), в здравоохранении (46%), в социальной защите (44%).

В то же время улучшение ситуации опрошенные отметили только в трех сферах - обороноспособность страны (31% считают изменения к лучшему, 15% - к худшему, и 44% - говорят об отсутствии изменений), в международном имидже Украины (соответственно 31%, 21% и 38%), в межнациональных отношениях (19%, 15% и 54%).

29% опрошенных считают, что ситуация в стране в 2019 году изменилась к худшему, 14% - к лучшему, а 47% - считают, что ситуация не изменилась. Для сравнения социологи приводят данные, что в конце 2018 года оценки были значительно хуже: 67% считали, что ситуация изменилась к худшему, 5% - к лучшему, 22% - не изменилась.

*** Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.