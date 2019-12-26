"Должны были указывать на ошибки": Арахамия раскритиковал оппозицию

В то же время глава «Слуги народа» отметил, что Рада нового созыва опережает состав парламента «по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов».

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что ему больше всего не нравится в работе Рады.

Об этом он поделился с журналистами НВ.

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По его словам, его раздражают «нечестные методы борьбы» с депутатами «Слуга народа» с помощью попыток «втянуть в какие-то скандалы».

«Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем», – заявил Арахамия.

В то же время глава «Слуги народа» отметил, что Рада нового созыва опережает состав парламента «по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов», ссылаясь на анализ первых 100 дней работы органа.

«Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался», – добавил Арамахия.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году.