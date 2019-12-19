Стороны отметили важность развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах и сфере туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады Василиоса Борноваса и Ларисы Галадзы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время разговора с послом Борновасом Зеленский подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма.

Собеседники отметили важную роль, которую играют греческая община в Украине и украинская община в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Во время встречи с послом Канады президент подчеркнул, что углубление двусторонних отношений особого партнерства имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную помощь в сфере безопасности, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

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Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, во время разговора подчеркивалась важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.