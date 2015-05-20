Оккупанты в Крыму объявили "войну" украинской символике на почтовых ящиках

«Мы видим такую же картину, когда посещаем города и районы республики. Буквально на днях видел в Феодосии», - добавил К.Бахарев.

Профильный министр напомнил, что с 1 января 2015 г. почтовые услуги на полуострове оказывает федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма», сообщают Новости Крыма.

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В свою очередь "спикер" Крыма Владимир Константинов рекомендовал создать специальную комиссию, которая займется этим вопросом. «Мне присылают сообщения с украинской символикой на дверях у руководителей. Это все надо вынести из нашего крымского дома. Необходимо объединить наши усилия», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу «Регионального института политических коммуникаций», жителей Симферополя больше всего волнует рост цен на товары и услуги.