Работа над проектом "об особом статусе" Донбасса будет зависеть от прогресса "нормандского саммита"

Корниенко прогнозирует, что работа над новым законопроектом начнется ближе к марту.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что позиции в отношении нового законопроекта об особом статусе Донбасса зависят от прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос о том, чем будет отличаться новый законопроект о так называемом «особом статусе» Донбасса, от действующего закона, Корниенко ответил: «Мы это еще обсуждаем в рамках тех позиций, переговорных, которые были на «нормандской встрече». Мы вчера как раз общались с президентом, будем продолжать это общение. Пока это еще нарабатывается... Ближе к следующей «нормандской встрече» мы будем видеть прогресс в выполнении договоренностей этой встречи, и будем тогда уже переходить к конкретике».

На уточнение, означает ли это, что работа над новым законопроектом начнется ближе к марту, он сказал: «Да, ближе к встрече».

На вопрос, какие именно сдвиги ожидаются, Корниенко отметил, что необходимо выполнить, в частности, договоренности по обмену. «Имплементация формулы Штайнмайера в законодательство - это следующие шаги после того, как мы увидим прогресс по существующим договоренностям», добавил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса. При этом он затруднился спрогнозировать, когда такой законопроект может быть подготовлен. «Может быть, и более полугода, но точно за год, я думаю, что мы справимся», - сказал он.

Корниенко уточнил, что в документе должно быть предусмотрено изначально выполнение «фактора безопасности, а затем - политического».

Он заверил, что в Конституцию не будут вноситься поправки относительно особого статуса Донбасса.