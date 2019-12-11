Военный комитет НАТО проведет заседание в Украине в 2020 году

Заседание состоится в Национальной академии сухопутных войск Украины.

Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года.

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Об этом начальник Национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук сообщил в социальной сети Facebook.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", - заявил Ткачук.

В этой связи он отметил, что для академии "это особая честь и одновременно огромная ответственность".

"Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных сил, чтобы достойно представить нашу страну", - отметил Ткачук.

Справка УНИАН. Военный комитет - высший военный орган НАТО, который является основным источником военных консультаций для Североатлантического совета по военной политике и стратегии.

Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военное направление. Именно этот комитет разрабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решение относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, угрожающих интересам НАТО.

Военный комитет состоит из старших военных офицеров (обычно 3-звездных генералов или адмиралов) из стран НАТО, которые являются постоянными военными представителями своих стран в НАТО. Таким образом, они представляют начальников генеральных штабов своих стран.