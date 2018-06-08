Неделя в цифрах

1 типография на правах анонимности согласилась напечатать доклад Бориса Немцова «Путин. Война», сообщают активисты, которые занимались публикацией исследования. 14 типографий вовсе отказались браться за работу, как только видели макет материала.

2-3 недели продлится миссия Международного валютного фонда в Украине, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько. По ее словам, в рамках программы с МВФ Украина ожидает получить второй транш объемом около 1,7 млрд долларов.

2,6% голосов составил разрыв между двумя главными кандидатами на пост президента Польши. По данным опроса, проведенного компанией IPSOS, в первом туре за оппозиционного кандидата Анджея Дуду отдали свои голоса 34,8% избирателей, в то время как за действующего главу государства Бронислава Коморовского - 32,2%. Второй тур выборов состоится 24 мая.

10 лет лишения свободы может грозить народному депутату Сергею Клюеву, и вплоть до пожизненного срока заключения - народному депутату Сергею Мельничуку, сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Представление в парламент о лишении их депутатской неприкосновенности подготовлено ГПУ.

17,6% падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины зафиксировано в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года, говорится в сообщении Госстата. По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2014 года, с учетом сезонного фактора, ВВП страны в первом квартале снизился на 6,5%.

36% работающих женщин в мире имеют право на денежные выплаты во время отпуска по беременности и родам, говорится в исследовании, проведенном Международной организацией труда. По данным доклада, в 108 странах реализуются закрепленные в законодательстве специальные программы пособий на ребенка, но часто они охватывают только небольшие группы населения.

38 место занимает Украина в крупнейшем рейтинге среди глобальных рейтингов школ - Организации экономического сотрудничества и развития. Возглавил этот рейтинг Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран – у Финляндии, занявшей шестое место.

220 военных и правоохранителей, которые несли службу в Вооруженных силах Украины и органах и подразделениях Министерства внутренних дел и погибли в результате боевых столкновений с боевиками в зоне проведения антитеррористической операции, были отмечены государственными наградами посмертно, сообщают в пресс-службе президента Украины.

286 объектов внесены в список на приватизацию, говорится в постановлении Кабмина, опубликованном на сайте правительства. При этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации без решения Верховной Рады. В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд гривен.

312,53 доллара или почти 7 332 гривны за тысячу кубометров составила средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в апреле 2015 года, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке «голубого топлива» на территорию Украины.

348 автомобилей с гибридными двигателями предоставило правительство Японии украинскому Министерству внутренних дел в рамках Киотского протокола. Автомобили предусмотрены для киевской и одесской патрульных служб.

374 человека, начиная с апреля прошлого года, были арестованы за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Донецкой области, сообщают в МВД Украины в Донецкой области. Всего за время проведения антитеррористической операции правоохранителями была задокументирована преступная деятельность 1 409 участников бандформирований.

409 километров государственной границы в пределах Донецкой и Луганской областей не контролируются Украиной, сообщают в Государственной пограничной службе.

1 800 гривен составляет начальный уровень заработной платы рядового солдата, а при выполнении военнослужащим задач непосредственно в зоне АТО, ему выплачивается надбавка в размере 100%, отмечают в Генштабе ВСУ.

9 000российских военнослужащих находятся на Донбассе, отмечают в штабе АТО. Всего боевиков в составе незаконных вооруженных формирований может быть около 43 000 человек.

20 000мигрантов предложила принять Еврокомиссия в течение ближайших 2 лет, сообщают в организации. При этом Великобритании, Ирландии и Дании предоставили возможность отказаться от приема мигрантов.

40 000 добровольцев записались в ряды «Информационных войск» для борьбы с российской пропагандой, подсчитали в Мининформполитики.

41 562 участника АТО получили статус участника боевых действий, сообщают в Минобороны. Кроме того, 1 127 семьям погибших украинских военнослужащих выплачена помощь.

854 474 человека, переселились из Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса в другие регионы Украины, сообщают в Межведомственном координационном штабе по вопросам социального обеспечения внутренних переселенцев. По данным штаба, на сегодняшний день из Донецкой, Луганской областей в другие области переехали 833 881 человек, из Крыма и Севастополя – 20 593 человека. В то же время, по данным национального лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, за время российской оккупации покинуть Крым были вынуждены около 35 000 крымчан.

7 000 000 гривен выплат получили участники АТО за уничтоженную в ходе боевых действий вражескую технику и успешное выполнение боевых задач, сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

205 209 000 рублей (почти 4 000 000 долларов) выделяет Россия из федерального бюджета на возобновление российских экспедиционных исследований в Арктике, сообщают в пресс-службе правительства РФ.

6 000 000 000 гривен средств рефинансирования Нацбанка были украдены менеджментом четырех украинских банков, сообщают в СБУ. На сегодняшний день начата процедура ликвидации этих финансовых учреждений.

Маргарита Андреева