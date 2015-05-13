Евросоюз намерен принять 20 тысяч мигрантов

При этом Великобритании, Ирландии и Дании предоставили возможность отказаться от приема мигрантов, передает радио "Свобода".

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Италия и другие южноевропейские государства призвали Евросоюз помочь им справиться с притоком мигрантов из Северной Африки, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер написал в "Твиттере", что ни одну страну нельзя оставлять одну решать проблемы, связанные с нелегальной миграцией.

Согласно системе квот, основанной на численности населения, состоянии экономики и других факторах, наибольшее количество мигрантов приходится на Германию. Далее идут Франция, Италия, учитывая право Великобритании не принимать мигрантов.

Как ожидается, Еврокомиссия в конце мая официально обратится к правительствам стран ЕС с предложением взять на себя обязательства по приему мигрантов, нуждающихся в международной защите.

Великобритания, Дания, Ирландия имеют льготы по вопросам предоставления убежища, иммиграции, виз и контроля за внешними границами на основе протоколов, согласованных в Лиссабонском соглашении ЕС.

Как сообщил первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс, на эти цели Евросоюз выделит 50 млн евро. По словам Франца Тиммерманса, ЕС хочет создать "легальные и безопасные каналы для тех, кому действительно нужна защита, чтобы попасть в Европу без угрозы для жизни со стороны незаконных перевозчиков", передают РИА Новости.

"Мы предлагаем гуманитарную схему переселения (в ЕС беженцев, которые находятся в третьих странах), работая вместе с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы вложим дополнительно 50 млн евро в эту схему, которая должна привести к переселению 20 тыс. людей в ЕС в течение двух лет", - сказал он.

С начала этого года не менее 1800 беженцев погибли, пытаясь добраться до Европы Средиземным морем.