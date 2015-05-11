Количество переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 850 тысяч человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

По данным штаба, на сегодняшний день из Донецкой, Луганской областей в другие области переехали 833 тыс. 881 человек, из Крыма и Севастополя – 20 тыс. 593 человека.

Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (174 тыс. 970 человек), Харьковской (167 тыс. 940 человек), Донецкой (107 тыс. 976 человек), Днепропетровской (83 тыс. 923 человека), Запорожской (62 тыс. 185 человек), Киевской (39 тыс. 386 человек) областях и в г. Киев (39 тыс. 47 человек).

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Наименьшее количество расселенных в Тернопольской (2 тыс. 545 человек), Черновицкой (2 тыс. 597 человек), Ивано-Франковской (3 тыс. 347 человек), Ривненской (3 тыс. 565 человек), Закарпатской (3 тыс. 819 человек) и Волынской (3 тыс. 834 человека) областях.

Местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц. В настоящее время определено 893 объекта различной формы собственности, в которых возможно размещение 15 тыс. 90 внутренне перемещенных лиц.