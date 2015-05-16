Гройсман: коалиция не рассматривает вопрос отставки Авакова

Об этом он сказал сегодня во время брифинга в Виннице, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько депутаты готовы поддержать инициативы относительно отставки Авакова, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ парламент внесли постановление об увольнении Авакова«Коалиция насчитывает 304 голоса, и в коалиции этот вопрос вообще не рассматривался», - заверил Владимир Гройсман.

Председатель Верховной Рады отметил, что соответствующая инициатива ему не известна.

«Возможно, это какая-то отдельная инициатива отдельных депутатов, пока она мне не известна. Это скорее только в средствах массовой информации», - сказал Владимир Гройсман.