Для отставки Авакова из-за скандала с его заместителем оснований нет - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что ни Арсен Аваков, ни его бывший заместитель Чеботарь не принимали участия в нападении на журналистов и поэтому не должны нести никакой ответственности за этот инцидент.

“Я лично не буду голосовать (за отставку Авакова — УНИАН), для этого нет никаких оснований. На журналистов нападал не Аваков, не Чеботарь и пусть те, кто нападал, несут за это заслуженную ответственность. А Чеботарь ушел в отставку по собственному желанию и я рад, что так произошло”, - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь написал заявление об отставке.

Читайте такжеАваков предложил Шкиряку остаться работать в МВД

Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь написал заявление об отставке.

По данным телеканала ZIK, 28 апреля в селе Лесники возле дома заместителя министра внутренних дел Чеботаря неизвестные напали на съемочную группу антикоррупционного проекта «Наши деньги» этого телеканала. Нападавшие избили оператора, разбили технику и скрылись с места инцидента.

После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники Киевской области.

В свою очередь, журналисты обнародовали информацию из официального государственного реестра недвижимости, где указано, что земля под имением в с. Лесники записана на дочь Чеботаря .