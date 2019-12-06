Зеленский хочет провести местные выборы в ОРДЛО одновременно со всей Украиной в 2020 году

По словам президента, это нужно для ощущения того, что Украина единая и на временно оккупированной территории тоже живут граждане нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести местные выборы в ОРДЛО одновременно со всей Украиной осенью 2020 года.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Отвечая на вопрос, хочет ли он провести местные выборы в ОРДЛО одновременно с предстоящими местными выборами на всей территории Украины осенью 2020 года, Зеленский сказал: "Да, это правда, потому что именно ощущение того, что мы - одна страна, и там (на оккупированной территории, - УНИАН) - наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Кажется, что это мелочь, но это не мелочь. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея".

Читайте такжеПристайко рассказал, при каких условиях могут состояться выборы в ОРДЛО

Также на уточняющий вопрос, намерен ли Зеленский изменить Минские договоренности из-за того, что в них определено, что контроль над границей возвращается Украине после выборов на Донбассе, президент сказал: "Я точно буду говорить о границе. Я скажу вам честно и откровенно, у нас другой план по поводу границы, каким образом он передается, и каким образом и когда Украина получит контроль над границей с Россией".

Зеленский не стал раскрывать плана будущих переговоров относительно границы, поскольку, по его словам, из-за этого может сорваться встреча в "нормандском формате".

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после его деоккупации.

Встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.