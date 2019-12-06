Деоккупация и украинские законы: в Совбезе озвучили ключевые условия выборов в ОРДЛО

Данилов подчеркнул, что сейчас усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей.

Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеУкраинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту с 1 марта 2020 года

Секретарь СНБО отметил, что мирное урегулирование ситуации на востоке Украины, политико-дипломатические шаги украинской власти в контексте имплементации Минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыма являются приоритетом европейской повестки дня.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинских властей направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

«Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ», - заявил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в безоговорочной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в «нормандском формате» «является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и крупнейшим приоритетом безопасности повестки дня Европы».