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Деоккупация и украинские законы: в Совбезе озвучили ключевые условия выборов в ОРДЛО

19:55, 06 декабря 2019
Политика
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Выборы в ОРДЛО возможны только после деоккупации / фото УНИАН

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает пресс-служба СНБО.

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Секретарь СНБО отметил, что мирное урегулирование ситуации на востоке Украины, политико-дипломатические шаги украинской власти в контексте имплементации Минских договоренностей, прекращение войны, а также деоккупация Крыма являются приоритетом европейской повестки дня.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинских властей направлены на имплементацию Минских договоренностей, позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

«Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ», - заявил он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в безоговорочной поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте, и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в «нормандском формате» «является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и крупнейшим приоритетом безопасности повестки дня Европы».

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Теги: #РНБО