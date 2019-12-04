Путин может выдвинуть Зеленскому два дополнительных условия по Донбассу – генерал

Генерал считает, что Путин хочет, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Президент России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" может выдвинуть президенту Украины Владимиру Зеленскому два дополнительных условия относительно Донбасса.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя запланированную на 9 декабря встречу "нормандской четверки", передает «Обозреватель».

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По словам Романенко, Путин хочет, чтобы Украина еще дальше развела войска на линии соприкосновения, а также приняла закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

"Но эти вопросы нам пока нецелесообразно рассматривать, тем более их выполнять, потому что за ними очень много подводных течений. И поэтому они переносятся непосредственно на встречу", – заявил он.

"Россияне всегда начинают с максимума – сделать территорию, через которую можно было бы влиять военно-политически на ситуацию в Украине и на ее перспективы. Потом идут какие-то срединные решения. Например, в чем-то восстановить Новороссию, или выйти на другие рамки. У них много мыслей, на какой срок будет подписана договоренность и так далее", – рассказал генерал.

Романенко отметил, что задача украинской стороны – "четко представлять наши красные линии и их не переходить, бороться за интерес Украины". "Хотя понятно, что если будет продвижение, оно будет компромиссным", – добавил он.

Также бывший заместитель начальника Генштаба считает, что Путину невыгодна консервация конфликта, "когда Украина и ее оккупированная часть развиваются отдельно".

"Это обременительно, это чемодан без ручки, это длительные санкции и много чего, что Путин хотел бы изменить", – пояснил Романенко.

"У каждого есть своя цель, свой подход, является максимум-минимум. Но, как всегда, когда начинаются переговоры, опыт показывает, что где-то посередине возможно сойтись", – добавил он.