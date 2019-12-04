Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания - Зеркаль

Елена Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым - часть Украины.

Считать, что президент России Владимир Путин изменит политику в отношении Украины нет оснований.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, пишет Новое время.

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - подчеркнула дипломатка, комментируя перспективу встречи в Нормандском формате в Париже, которая должна состояться 9 декабря.

Зеркаль отметила, что все время «пытается у всех узнать», есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.

Читайте также"Просили молчать": Зеркаль заявила, что у Зеленского знали о блокировании военной помощи США еще в июле

Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым - часть Украины.

"Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они „играют“ во всем мире. … Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда (на встречу в Нормандской формате - ред.) с благими намерениями вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", - заявила Зеркаль.

Напомним, ранее Елена Зеркаль заявила, что президент Украины неоднократно заявлял, что стремится достичь мира с Россией, и именно это он и собирается демонстрировать на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки".