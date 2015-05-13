Аваков предложил Шкиряку остаться работать в МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Он работает и, надеюсь, будет работать в ведомстве, если есть такое желание. У него был круг обязанностей, когда он занимался в ранге моего советника до того, как был делегирован в ГСЧС, и там, я считаю, он будет эффективно работать", - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта правительство назначило Шкиряка на должность и.о. председателя ДСНС.

12 мая Шкиряк заявил, что подал в отставку. «Я обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с заявлением об увольнении меня с должности временно исполняющего обязанности председателя ГСЧС», - сказал Шкиряк.