Преступления в оборонке: ГПУ создала специальную группу для расследований

Группа создана, чтобы повысить эффективность расследования дел, касающихся оборонно-промышленного комплекса.

В Генеральной прокуратуре Украины создали межведомственную рабочую группу, которая будет расследовать преступления в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Отмечается, что группа создана приказом генпрокурора Руслана Рябошапки.

В ее состав, помимо сотрудников прокуратуры, вошли сотрудники Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны и госконцерна "Укроборонпром".

Группа создана, чтобы повысить эффективность расследования дел, касающихся преступлений в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследование относительно закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки висотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которым НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брала взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).