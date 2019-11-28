Путин призвал россиян не зацикливаться на украинцах
07:58, 28 ноября 2019Политика
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"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - сказал Путин.
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам следует сосредоточиться на своих проблемах, а не украинских.
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Об этом сообщают российские СМИ.
На встрече один из собеседников Путина изложил собственные мысли по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ президент РФ заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".
Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и России) запланирована на 9 декабря в Париже.
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