Путин призвал россиян не зацикливаться на украинцах

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам следует сосредоточиться на своих проблемах, а не украинских. Читайте такжеПосольство Украины обратилось к Госдепу и Apple из-за "российского Крыма" в приложениях Об этом сообщают российские СМИ. На встрече один из собеседников Путина изложил собственные мысли по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ президент РФ заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и России) запланирована на 9 декабря в Париже.

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