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Рябошапка о передаче дел Майдана: инвентаризация завершается

16:33, 27 ноября 2019
Политика
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По словам Рябошапки, всего передают 107 уголовных производств / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте такжеЗеленский в делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказаниеНа вопрос, когда ожидается физическая передача дел Майдана в Государственное бюро расследований, Рябошапка ответил, что речь идет о 14-15 тысяч томов.

 «Инвентаризация сейчас завершается. Мы планируем где-то на 29 ноября выйти на инвентаризацию этих материалов, на инвентаризацию вещественных доказательств», – сказал он.

После этого, отметил генпрокурор, можно будет «физически передавать оставшиеся у нас производства».

«Потому что большая часть уже ушла этих производств, уже физически переданы. И соответственно, если на следующей неделе эти изменения будут приняты... Если парламент принимает, условно говоря, во вторник, или, когда парламент примет решение, то мы будем готовы к тому времени физически начинать передавать», – пояснил Рябошапка.

По его словам, всего передано 107 уголовных производств: 55 – в ГБР, 35 – в Национальное антикоррупционное бюро, 16 – в Национальную полицию и одно – в Службу безопасности Украины.

Рябошапка также сообщил, что 15 следователей и около 20 прокуроров изъявили желание перейти в ГБР, чтобы продолжать работу над делами Майдана.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований – 50, Национальному антикоррупционному бюро – 43. Остальные – Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. По словам Трубы, на первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек.

Рябошапка сообщал, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из ГПУ и, таким образом, общее количество следователей по «майдановским» делам в ГБР составит около 50 человек.

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Теги: #ГПУ#Рябошапка#ГБР