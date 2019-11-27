Зеленский начал визит в Литву
09:33, 27 ноября 2019Политика
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Владимир Зеленский встретится с президентом Литовской Республики и спикером Сеймасу Литвы.
Иллюстрация / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литовскую Республику.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в Вильнюсе Зеленский проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.
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Отмечается, что под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.
Также главы государств примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.
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