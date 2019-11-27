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Зеленский начал визит в Литву

09:33, 27 ноября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в Вильнюсе Зеленский проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.

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Отмечается, что под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Также главы государств примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.

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Теги: #Литва#Владимир Зеленский