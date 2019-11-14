Безработный Луценко показал журналистам сертификаты с обучения в Лондоне

Бывший генпрокурор рассказал, что обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал, чем занимается после отставки, а также показал журналистам доказательства того, что изучал в Лондоне английский язык.

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В интервью «Украинской правде» Луценко сообщил, что использовал свободное время после увольнения с должности для личных дел. На вопрос, чем он сейчас занимается, бывший глава ГПУ ответил:

"Тем же, чем и раньше, работаю Луценко. Безработный – мой официальный статус как трудоспособного гражданина. Чем я занимаюсь? После отставки немного поправил здоровье, позанимался спортом, а потом решил заниматься собой и оплатил месячное обучение в Лондоне. При этом, это было до внутренних потрясений в США. Я учился четыре недели в Лондонской школе английского, правда, в это никто не верит, поэтому взял с собой сертификаты: General English и General English Combi".

По словам Луценко, обучение стоило ему полторы тысячи фунтов в неделю.

Напомним, 30 сентября стало известно, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы «подтянуть английский».

Бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко, который тогда сообщил об этом в своем Telegram, писал, что Луценко выехал "в самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировало поставка дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани".