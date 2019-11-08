Трамп готов опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

По словам президента США, он не видит в этом проблемы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может показать публично еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеТрамп заявил о скорой встрече с Зеленским в Белом домеОб этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Трамп говорил о разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах.

«Я опубликую его, если они (демократы – ред.) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент», – сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, Трамп хочет поехать в Россию праздновать 9 мая.