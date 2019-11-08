Трамп хочет поехать в Россию праздновать 9 мая

По словам американского президента, он бы хотел поехать в Москву на День победы, но не знает, у него получится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность принять участие в торжественных мероприятиях в России, посвященных Дню победы. Ведь российский автократ Владимир Путин продлил действие своего приглашения.

«Я ценю это приглашение. Это просто посередине политического сезона. Поэтому я посмотрю, смогу ли я это сделать. Но я бы хотел бы поехать, если бы смог», - цитирует слова Трампа информационное агентство Reuters.

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Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в следующем году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Трамп сказал, что «празднование конца войны – это большое дело».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал российским СМИ, что приглашение Путина восприняли в США «с интересом». Но пока Белый дом не дал никакого ответа.