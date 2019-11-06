Политолог из США рассказал, почему Украина должна показать прогресс в борьбе с коррупцией

Эксперт по вопросам политики напомнил, что сейчас США дают Украине сотни миллионов долларов.

Если Украина не покажет Соединенным Штатам прогресс в деле борьбы с коррупцией, то "это будет плохо".

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Об этом американский политолог Джейсон Смарт рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Эксперт по вопросам политики напомнил, что сейчас США дают Украине сотни миллионов долларов.

"ВВП Украины 130 млрд долларов. Госдолг США уже 1 трлн долларов. Кажется, что очень разные суммы. Но учтите эффект Трампа. Вот сидит простой американец дома, и ему говорят, что мы сотнями миллионов долларов помогаем Украине. Для него это много или мало? Для него это много. И он спрашивает: где эта Украина? Ему объясняют", – говорит политолог.

"А почему помогаем? У них война с Россией, им нужно защититься от Москвы? Окей, это поймут, все фильмы Голливуда предполагают, что россияне плохие. Да, украинцам надо помочь, – думает американец. Но тут ему еще кто-то начинает говорить, что украинцы разворовывают деньги из своего национального бюджета колоссальные суммы... Тогда американец будет чувствовать, что из бюджета Украины украли и его деньги. Как это так? Это справедливо?" – задал риторический вопрос Смарт.