В судебном заседании по избранию меры пресечения Дубневичу объявили перерыв до завтра

Завтра в 11.30 Высший антикоррупционный суд продолжит заседание.

В заседании Высшего антикоррупционного суда, который избирает меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, объявлен перерыв до завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, судья приняла решение объявить перерыв до 11.30 2 ноября.

Следует отметить, что на сегодняшнем заседании суд заслушал ходатайство прокурора САП, возражения на это ходатайство со стороны адвоката Дубневича, а также огласил пять из семи томов материалов дела.

Ожидается, что завтра суд завершит изучение доказательств, заслушает заключительные слова сторон процесса и примет решение по мере пресечения депутату.

Читайте такжеДубневич в состоянии сам заплатит 93-миллионный залог – прокурор

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о даче согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Девять народных депутатов, в частности Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе заявили о готовности взять Дубневича на поруки.