Кулеба назвал пять стратегических направлений сотрудничества Украины с НАТО

Украина хочет сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентричным.

Украина планирует сосредоточить взаимодействие с НАТО на пяти стратегических направлениях, в том числе реформе сектора обороны и безопасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности, послом Беттиной Каденбах.

«Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с Альянсом на пяти стратегических направлениях. Первое - реформа сектора обороны и безопасности. По этому направлению мы будем уделять особое внимание укреплению Военно-морских сил Украины, Сил специальных операций Украины, логистике, киберзащите и военной полиции» - сказал Кулеба.

Второе стратегическое направление, по его словам, - это развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, третье направление - профессиональное образование и профессиональное развитие военных и гражданского персонала.

«Четвертое направление - развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам, в частности гибридным», - отметил Кулеба.

По его словам, пятое направление - это безопасность людей.

«Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентричным, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищенным», - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве сегодня проходит заседание Комиссии Украина-НАТО. В начале заседания выступили президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.