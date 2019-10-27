Разумков не видит предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ

Спикер сообщил, что это решение будет приниматься в стенах парламента Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит сегодня предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

«На сегодняшний день я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было», - сказал председатель Верховной Рады.

Разумков отметил, что в ходе поездки в Страсбург он встречался с так называемой «группой «Балтик+», которая протестует против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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По его словам, возвращение российской делегации в ПАСЕ, это «очень опасный прецедент, потому что российская делегация была возвращена фактически без выполнения каких-либо условий резолюций, которые были применены к ней».

«То есть, если и в дальнейшем будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу внутри Совета Европы и вообще в Европейском сообществе», - считает Разумков.

Он отметил, что многие международные партнеры соглашаются с его доводами, но «есть те представители разных государств, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации».

Разумков сообщил, что это решение будет приниматься в стенах парламента, но «я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной», а потому не видит оснований для изменения решения.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ в связи с аннексией Крыма лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила механизм введения санкций против делегации.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.