Нардеп Качура из "Слуги народа" первым прошел детектор лжи (видео)

Нардеп ответил на вопросы о том, получал ли деньги за лоббирование законопроекта 2047-1, и входит ли он в группу любого из олигархов

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура сегодня прошел тест на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения в коррупции.

Он стал первым депутатом из всей фракции, кто пошел на допрос, передает Facenews.

«Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую», - написал в своем Facebook Качура.

В частности, нардеп ответил на вопросы о том, получал ли деньги за лоббирование законопроекта 2047-1, и входит ли он в группу любого из олигархов.

Также он опубликовал видео самой процедуры:

Как борьба с мафией оценщиков довела Качуру до полиграфа

Депутат Александр Качура был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1, которым предлагается сделать невозможным занижение оценщиками стоимости недвижимости а также уничтожает монополию для входа новых электронных площадках на этот рынок.

В недавнем интервью «Цензор.нет» Качура заявил, что категорически настроен побороть мафию оценщиков (законопроект №2047 как раз лоббирует их).

«Еще когда я был адвокатом, я боролся с оценщиками. Оценочная мафия – это отдельная история в нашей стране, - говорит парламентарий и добавляет. - Если оценщики так взбесились, то я понимаю, что я на правильном пути. И я уберу этот постсоветский класс, эту мафию».

Он настаивает на том, что необходимо убрать человеческий фактор из всей процедуры, потому что за «дополнительную плату» сами же оценщики занижают стоимость недвижимости.

«Меня просто дискредитируют, чтобы вернуть все в 90-е годы и зарабатывать миллионы долларов на занижении оценки. Оценщики говорят, что их 30 тысяч. На самом деле, меньше тысячи. Я своим законопроектом убираю оценщика из процесса, человек сразу идет к нотариусу, тот заходит на портал, вбивает информацию, вбивает данные и получает отчет. Сейчас у этих площадок монопольный рынок, так давайте запустим еще 20 или 30, и пусть они конкурируют. И стоимость понизится. Либо давайте все площадки закроем и создадим одну государственную», - резюмирует Качура.

Парламентарий объясняет, что если вообще ликвидировать электронные площадки, то госбюджет не досчитается 9 миллиардов гривен.

«У них нет позиции, они только говорят: «Давайте убьем майданчики». И пусть оценщики останутся. Я отвечаю: «А, оценщики останутся, тогда мне все понятно! А где мы возьмем 9 миллиардов на пенсии?», - описывает полемику с коллегами в комитете нардеп.

«Полиграф так полиграф!». Кто из «слуг народа» следующим пройдет тест

11 депутатов от партии «Слуги народа», которые входят в комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости (№2047).

Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Сегодня детектор лжи в 20.00 пройдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его соратник Александр Дубинский.

Также сегодня Ольга Василевская-Смаглюк пообещала, что организует на завтра прохождение полиграфа для себя и своих коллег. Независимый полиграфолог придет прямо в комитет.

Все они будут вести прямую трансляцию данного процесса.