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Матиоса уволили с военной службы в запас

20:46, 22 октября 2019
Политика
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Матиоса отправили в запас / фото УНИАН

Об этом сообщил сам Матиос на своей странице в Facebook, опубликовав выдержку из приказа.

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Согласно обнародованному документу, Матиоса уволен в запас "в связи с проведением организационных мероприятий".

Приказ от 15 октября 2019 года подписан действующим министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Facebook/Матиос

Как сообщал УНИАН, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Того же дня Матиос показал документ, в котором объясняется причина его увольнения с должности. Согласно документу, Матиоса направили в распоряжение Министерства обороны до решения вопроса о его дальнейшей воинской службе "в связи со служебной необходимостью".

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Теги: #Матиос