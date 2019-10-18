Россия предлагала Украине переформатировать Минский процесс - экс-глава МинВОТ

Россия также хотела перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта на Донбассе из Беларуси в Казахстан.

Представители России предлагали украинским политикам переформатировать Минский процесс и перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта на Донбассе из Беларуси в Казахстан.

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Об этом в эфире Радио НВ рассказал экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Была попытка в Казахстан переместить переговорный процесс. И даже были заявления, и более того - неформально обращались представители российской стороны ко многим общественным деятелям здесь, в Украине (и даже политикам действующим, я не буду о них говорить, но это были политики в ранге глав комитетов Верховной Рады Украины прошлого созыва), с просьбой приехать в Астану для переговоров как альтернатива самому Минскому процессу», - рассказал он.

Черныш отметил, что российская сторона направляла соответствующее предложение с целью «обнуления» и переформатирования Минского процесса ради заключения соглашений по подобию Дейтонских (мирный договор 1995 года, положивший конец гражданской войне в Боснии и Герцоговине). Этим соглашением предполагалось бы федеративное деление Украины с расширенными полномочиями ныне оккупированных РФ территорий.