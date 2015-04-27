Юнкер объяснил условие принятия украинцев в "европейскую семью"
18:11, 27 апреля 2015Политика
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что преодоление коррупции в Украине важно не только для украинцев, но и для европейцев.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по завершении 17-го саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.
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«Очень важная вещь во внедрении реформ – это борьба с коррупцией, потому что если украинские граждане хотят жить в лучшей стране и в европейской семье, они должны жить в условиях, свободных от коррупции. И это очень важная вещь не только для Украины, но и для европейцев», - заявил он.
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