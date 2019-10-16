Порошенко проигнорировал допрос в ГБР по делу о пропаже из АП серверов с секретной информацией

Производство касается вероятной потери из ситуационной комнаты Администрации президента носителей информации, содержащих государственную тайну.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможной потери серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила на брифинге.

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«По состоянию на сейчас Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Сегодня он был вызван для проведения допроса в уголовном производстве относительно возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, которое заключается в возможной потере носителей информации, содержащей государственную тайну», - заявила она.

По словам Ивановой, это так называемое производство касаемо ситуационной комнаты, которое было зарегистрировано на основании сведений, которые были обнародованы в соцсетях тогдашним секретарем СНБО Александром Данилюком.

Как сообщал УНИАН, 28 мая тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы, на которых хранилась информация.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось. Демонстрируя состояние ситуативной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе: «На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний».

Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.

«Серверы также были вывезены. Мониторов нет, серверов нет. ...Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - спросил Данилюк.

В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику с АП вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал он в Facebook.

29 мая пресс-служба ГБР сообщила об открытии производства и начале расследования относительно возможной потери серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.