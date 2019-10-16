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Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны

10:10, 16 октября 2019
Политика
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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства / president.gov.ua

Соответствующий указ №755/2019 от 16 октября размещен на сайте главы государства.

Другим указом №756/2019 от 16 октября на должность начальника УГО президент назначил Сергея Рудя.

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Теги: #Владимир Зеленский