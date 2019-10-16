Зеленский сменил начальника Управления государственной охраны
10:10, 16 октября 2019Политика
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Зеленский уволил Оцерклевича с должности начальника УГО.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ №755/2019 от 16 октября размещен на сайте главы государства.
Другим указом №756/2019 от 16 октября на должность начальника УГО президент назначил Сергея Рудя.
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