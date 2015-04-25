Климкин выразил соболезнования народу Непала

"Мои искренние соболезнования народу Непала. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в Twitter.

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