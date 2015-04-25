Климкин выразил соболезнования народу Непала
21:10, 25 апреля 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу выразил соболезнования народу Непала в связи с жертвами и разрушениями после землетрясения.
REUTERS
"Мои искренние соболезнования народу Непала. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в Twitter.
Читайте такжеЗемлетрясение в Непале унесло более 1100 жизней, есть погибшие в Китае, Индии и БангладешКак сообщал УНИАН, жертвами землетрясения стали более 1 200 человек. Официальный представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил о том, что ведомство проверяет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших украинские граждане.
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