Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о катастрофе МН17

Президент проинформировал собеседника о безопасностной ситуации на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком вопросы сотрудничества сторон относительно завершения расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитом самолете рейса МН17 «Малайзийских авиалиний».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Кроме того, президент проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ», - говорится в сообщении.