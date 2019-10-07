Ко дню рождения: у посольства РФ в Киеве состоялся "Суд над Путиным"

Несколько бывших "политзаключенных Кремля" приговорили президента РФ "к 10 пожизненным срокам" за военные преступления в Украине, Чечне, Молдове, Грузии и Сирии.

Возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялся "Суд над Путиным".

Как передает корреспондент УНИАН, перфоманс у посольства провели несколько бывших "политзаключенных Кремля".

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Человек в полосатом арестантском костюме с маской, напоминающей лицо президента России, признался в военных преступлениях перед судьей, роль которого играл один из бывших «узников Кремля» — крымский татарин. В частности, "Путин" признался, что на посту президента России 20 лет лично отдавал приказы начать военные действия в Чечне, Молдове, Грузии, Украине и Сирии. В конце акции на "Путина" повесили табличку с надписью: "Военный преступник" и "приговорили" к 10 пожизненным срокам в российской тюрьме.

Присутствующий на акции незаконно осужденный оккупантами житель Крыма Владимир Балух заявил журналистам, что по случаю дня рождения президента России, которому собственно и была приурочена эта акция, желает ему оказаться перед страшным судом.

"У нас в семье еще с 2014 года есть традиция: по поводу чего бы не собирались на застолье, у нас всегда второй тост за упокой Владимира Владимировича, что он такой хороший человек и сколько еще мог бы сделать для мирового сообщества, но упокой Господь его душу", - сказал Балух.

"Для меня он не является какой-то личностью. Он — вершина айсберга под названием ФСБ. Но рано или поздно эта ФСБешная машина развалится. А Путину я желаю поскорее оказаться перед страшным судом", - добавил он.

Путину сегодня исполнилось 67 лет.

Как сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин накануне своего дня рождения вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправились на отдых в тайгу.