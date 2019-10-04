"Хочет привязать российский след": в ГБР рассказали, как Порошенко будет защищаться от дел против него

Директор ГБР заявил, что никакого "российского следа" в работе Бюро нет.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что бывший президент Украины Петр Порошенко хочет "привязать российский след" к деятельности ГБР для своей защиты.

Об этом Труба сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно", - подчеркнул Труба.

В этой связи он прокомментировал привлечение бывшим президентом Петром Порошенко российского адвоката Ильи Новикова для правовой защиты в делах, которые расследует ГБР.

"Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР «российский след». Сквозь эту призму он будет комментировать все производства, в которых является участником - видимо, других аргументов у него не осталось", - заявил Труба.

По мнению директора Бюро, для Порошенко "имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей для него не важны". "Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания", - сообщил Труба.

Он отметил, что "никакого российского, или какого-то другого «следа» в работе ГБР - нет, не было и не будет".

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Как сообщал УНИАН, 6 августа Государственное бюро расследований заявило об открытии уголовного производства относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов таможенной и пограничной служб по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

Досудебное расследование начато по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел частным самолетом вместе с семью пассажирами. Журналисты предполагали, что эти лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам «Схем», президент потратил на отпуск не менее 500 000 долларов.

В пресс-службе тогдашнего президента сообщали, что Порошенко 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Также Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.

Сегодня, 4 октября, российский адвокат Илья Новиков заявил, что будет осуществлять защиту бывшего президента Украины Петра Порошенко в делах, которые проводит Государственное бюро расследований Украины.