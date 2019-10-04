Новоизбранные члены ЦИК соберутся уже сегодня
Сегодня в 15.00 должна состояться встреча новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам член ЦИК Юрий Мирошниченко.
По его словам, пока речь идет только о встрече, а не о первом заседании членов ЦИК.
Как отметил Мирошниченко, «мы собираемся, мы просто встретимся. А что касается заседания, то там определимся».
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Встреча, сказал Мирошниченко, состоится в помещении ЦИК, и именно на этой встрече «мы определим, когда состоится первое заседание. Оно, наверное, будет касаться и кадровых назначений, потому что надо, чтобы были приняты определенные административные решения, связанные с оргработой».
В то же время Мирошниченко отказался говорить о том, кто сегодня являются претендентами на должность председателя ЦИК и заместителей.
Как известно, в соответствии с законодательством, именно члены ЦИК на своем заседании избирают председателя и заместителей.