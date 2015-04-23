Депутаты собрались навестить начальника Генштаба с вопросами о Дебальцевском плацдарме

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

"Возникла следующая проблема. Изучение обстоятельств, при которых был потерян Дебальцевский плацдарм, вызывает массу вопросов лично к начальнику Генерального штаба ВС Украины. Не ответив на них, мы не можем закончить отчет (комитета Рады по событиям на Дебальцевском плацдарме - УНИАН)", - пишет Тымчук.

Как отмечает нардеп, комитет ВР с февраля текущего года на каждом своем заседании принимает решение пригласить начальника Генштаба на беседу.

Читайте такжеВ Дебальцевском котле в значительной мере виноваты российские военные - соратник Немцова

"Каждый раз начальник ГШ просто игнорирует наши настойчивые приглашения без всяких объяснений", - подчеркивает Тымчук.

По его словам, фракция партии "Самопомич" приняла решение своими силами попробовать вызвать Муженко на беседу, "однако тоже безрезультатно".

В связи с этим, как отмечается, вчера, 22 апреля, комитетом ВР по вопросам нацбезопасности и обороны было принято решение добиться встречи с Муженко любой ценой.

"Для этого мы больше не будем приглашать данного генерала к себе в гости, ибо это бесполезно. Мы придем к нему сами, в полном составе. Где, как, в каких кустах, или в каком бункере будет прятаться от народных депутатов генерал-полковник Муженко – посмотрим. Но если нам не изменит охотничий инстинкт, мы таки отловим этого неуловимого генерала. И получим ответы на вопросы, которые весьма интересуют и нас, депутатов, и все украинское общество", - резюмировал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба в феврале из окруженного Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для сепаратистов из-за его связи с Россией - была одним из самых ожесточенных сражений за все время конфликта.

По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.