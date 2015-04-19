В Минобороны уточнили информацию о передаче боевиками тел 11 погибших военных

Об этом в эфире телеканала 112.ua рассказал глава Центра освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит.

"Нам передали тела еще несколько недель назад. Тела этих ребят нашло под Дебальцево еще несколько недель назад так называемое формирование "Призрак". Их передали две недели назад. Они подводят некие итоги по поводу количества 80 ребят, которых нам передавали. К сожалению, сегодня нам не передавали тел", - сказал Тандит.

Читайте такжеЧасть пленных украинских солдат вывезена в Россию - ТандитКак сообщал УНИАН, в так называемой Донецкой народной республике заявили о передаче украинской стороне тел 11 солдат, погибших под Дебальцево.