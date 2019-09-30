Помощница госсекретаря США посетит в ближайшие дни Украину
21:29, 30 сентября 2019Политика
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Помощник секретаря Дениз Натали совершит поездку в Польшу и Украину 30 сентября-5 октября.
Флаг Госдепа США / REUTERS
Помощница госсекретаря Соединенных Штатов по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали в ближайшие дни посетит Киев.
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Как отмечается в официальном сообщении Госдепартамента США, помощница Майка Помпео совершит поездку в Польшу и Украину в период с 30 сентября по 5 октября.
Планируется, что в Киеве помощница госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, неправительственными и общественными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и ситуации на Донбассе.
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