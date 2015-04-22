На митинге шахтеров под Минэнергетики в Киеве произошла потасовка

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал этих неизвестных мужчин «титушками».

Схватка прекратилась, шахтеры пытаются выяснить, кто были эти нападавшие.

Тем временем, около 700 шахтеров, которые принимают участие в акции протеста в Киеве, прибыли под Министерство энергетики и угольной промышленности. Они разместились напротив центрального входа в министерство и бьют деревянными палками по каскам.

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В то же время у входа в министерство - плотный кордон милиции.

Напротив входа в министерство размещен транспарант с надписью: “Если власть молчит, а министр только вредит - шахтеры берут ответственность за отрасль на себя!”

Напомним, шахтеры собрались на митинг в Киеве с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.