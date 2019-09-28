Президент уволил Демчину с военной службы в запас СБУ

Павел Демчина в должности первого заместителя председателя СБУ стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни. Против него было открыто производство за незаконное обогащение.

Президент Владимир Зеленский уволил Павла Демчину с военной службы в запас Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа №719/2019 от 28 сентября обнародован на сайте президента.

«Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Некоторые СМИ информировали, что, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью троих его детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении.

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10 марта 2017 года в НАБУ сообщили, что САП открыла производство «по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ (ст.368-2 Уголовного кодекса Украины)». Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

В мае 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил, что, согласно законодательству, декларации сотрудников спецслужбы запрещено обнародовать.

14 сентября 2018 года детективы НАБУ подготовили сообщение о подозрении Демчине в незаконном обогащении. Согласно версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 по 31.12.2016, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов (земельные участки, элитные авто и квартиру) на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание чиновников за незаконное обогащение.

13 мая председатель правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что президент Петр Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника.

18 мая Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ.