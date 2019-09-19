Умер бывший генпрокурор Украины

Умерший - народный депутат Украины 3-го созыва.

18 сентября на 71 году жизни скончался Олег Михайлович Литвак, прикарпатец, доктор юридических наук, профессор, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины в 1997-1998 годах.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

Олег Литвак родился 28 августа 1949 в селе Олещин Тлумацкого района.

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Окончил Харьковский юридический институт. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора города Калуш до директора Национального бюро расследований Украины и исполняющего обязанности Генерального прокурора.

С его именем как руководителя управления по расследованию особо важных дел прокуратуры бывшего СССР связаны аресты членов ГКЧП и допроса первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Народный депутат Украины 3-го созыва, избирался по избирательному округу № 87, Ивано-Франковская область.

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 3 сентября не присутствовала на заседании Верховной Рады из-за смертм двоюродной сестры Татьяны Шараповой.