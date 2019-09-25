На Закарпатье проходят обыски у высокопоставленных чиновников – СМИ

В Хусте взяли "в осаду" Хустский городской совет и пропускают всех по удостоверениям.

В Хусте, Мукачево и Ужгороде представители силовых структур устроили «чистки» и проверку чиновников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Келемен.

«В Хусте даже взяли в осаду Хустский городской совет и пропускают всех по удостоверениям (другие говорят, что взяли кого-то на взятке)», - написал он.

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По некоторым данным, обыски связаны с летним инцидентом, когда обстреляли авто начальника УЗЕ. После этого под прицел силовиков попали закарпатские чиновники и члены организованных преступных групп.

Для эффективного проведения спецоперации на Закарпатье на самолете отправили и бойцов Национальной гвардии. Самолет с ними утром приземлился в аэропорту «Ужгород».

Закарпатский журналист Виталий Глагола также подтвердил обыски на Закарпатье.

«В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. Причина - дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива. По моей информации, которую проверил из нескольких источников - обыски проводят и у экснардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо. В Ужгороде по адресу Рылеева, 4 также обыски. Уже есть и первые задержанные. Арестован Михаила Данила, официально - руководителя федерации бокса Закарпатья. Неофициально - бывшего милиционера и руководителя охраны Андрея Стрижака. Кроме того, задержан подозреваемый-исполнитель стрельбы - действующего полицейского», - рассказал Глагола.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива, МВД расценивает это как попытку противодействия борьбе с контрабандой.