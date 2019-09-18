22 октября планируется визит Зеленского в Японию
22 октября планируется визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного заседания Комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
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"Мы будем планировать визиты президента в страны тех регионов, которые для нас важны с точки зрения экономики. Например, Азиатский регион. Должна быть активная деятельность на этом направлении. Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию", - сказал он и добавил, что речь идет о событии с интронизации императора.
Вместе с тем, этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с премьер-министром, а также лидерами других стран.
Также Жовква отметил, что в Латинской Америке есть страны, которые требуют большего внимания с точки зрения внешней политики Украины.
"Будем планировать в 2020 году визиты президента или можем назвать это турне в страны Латинской Америки, Бразилию", - отметил представитель ОП.
Кроме того, Жовква отметил, что есть инициативы по активизации экономическойго и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.
"Возможно, уже до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Зеленский 23 сентября посетит США, где встретится с Трампом.