22 октября планируется визит Зеленского в Японию

В 2020 году планируются визиты президента в страны Латинской Америки.

22 октября планируется визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного заседания Комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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"Мы будем планировать визиты президента в страны тех регионов, которые для нас важны с точки зрения экономики. Например, Азиатский регион. Должна быть активная деятельность на этом направлении. Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию", - сказал он и добавил, что речь идет о событии с интронизации императора.

Вместе с тем, этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с премьер-министром, а также лидерами других стран.

Также Жовква отметил, что в Латинской Америке есть страны, которые требуют большего внимания с точки зрения внешней политики Украины.

"Будем планировать в 2020 году визиты президента или можем назвать это турне в страны Латинской Америки, Бразилию", - отметил представитель ОП.

Кроме того, Жовква отметил, что есть инициативы по активизации экономическойго и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.

"Возможно, уже до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 23 сентября посетит США, где встретится с Трампом.