Всем освобожденным Россией украинцам запретили въезд в РФ - адвокат

Адвокат назвал этот запрет "пожизненным".

Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Россия запретила въезд на свою территорию.

Об этом адвокат Дмитрий Диндзе, сообщает Громадське радио.

Он назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

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По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что относительно этих людей - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - подчеркнул Дмитрий Диндзе.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В тот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.