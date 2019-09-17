Всем освобожденным Россией украинцам запретили въезд в РФ - адвокат
Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Россия запретила въезд на свою территорию.
Об этом адвокат Дмитрий Диндзе, сообщает Громадське радио.
Он назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.
"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.
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По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".
"Кому об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что относительно этих людей - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - подчеркнул Дмитрий Диндзе.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В тот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.