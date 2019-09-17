В семье Турчинова случилось горе

Сколько лет было матери Турчинова, неизвестно.

Ушла из жизни мать экс-секретаря СНБО Александра Турчинова Валентина Ивановна.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Турчинов отметил, что 16 сентября "провел маму в последний путь".

"Сегодня провел в последнюю земную путь маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и ушла на небо, в царство света и любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих. За все, чего я достиг в этой жизни, я благодарен Богу и моей любимой маме", - написал он.

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 3 сентября не присутствовала на заседании Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры, Татьяны Шараповой.